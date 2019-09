Giordania-Francia 64-103 (Gruppo G)

Tutto facile per la Francia, che nel secondo tempo spazza via la Giordania dopo aver giochicchiato per un quarto e mezzo, quando il punteggio era di 36-33. Poi un parziale di 14-0 per chiudere il primo tempo ha dato il via a un secondo di dominio assoluto dei transalpini, guidati dai 19 punti con 8 assist di Nando De Colo e la doppia doppia da 16+13 di Rudy Gobert. Ai giordani, che ora si giocheranno un pass Preolimpico nel torneo per decidere le posizioni dalla 17 alla 32, non sono serviti i 20 di Dar Tucker.