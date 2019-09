La questione rimbalzi e i vantaggi di cui la Serbia non ha approfittato

Sono tanti i rimpianti di Sasha Djordjevic al termine di una partita in cui la sua Serbia ha dominato sotto i due canestri (42-29 il conto finale dei rimbalzi catturati, a lungo un margine ben più evidente durante il match) e non ha approfittato della maggiore stazza e fisicità. I piccoli argentini infatti spesso non hanno pagato dazio contro i giganti dei serbi: Nikola Jokic ha chiuso con 16 punti, dieci rimbalzi e cinque assist una buona prestazione che tuttavia non ha impensierito più di tanto i suoi avversari. Boban Marjanovic invece è il simbolo del fallimento serbo: meno di tre minuti in campo, tre falli commessi, due palle perse, zero tiri, zero punti, -8 di plus/minus. Un’arma in uscita dalla panchina diventata un problema da rimuovere nel minor tempo possibile dal parquet. L’emblema di una giornata da dimenticare per la Serbia. Alla sirena finale restano in mezzo al campo soltanto gli argentini, che fanno festa e adesso aspettano la vincente tra Stati Uniti e Francia. Per loro questo Mondiale in Cina è già un trionfo, ma nonostante questo non sembrano essere ancora sazi dei successi raccolti.