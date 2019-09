Rispettato il pronostico nel secondo quarto di finale di giornata, con la Spagna che arranca per oltre 20 minuti ma resta in testa alla gara all'intervallo lungo, tenta un paio di volte l’allungo e negli ultimi possessi del match si scrolla di dosso una convincente Polonia. Alle Furie Rosse basta compiere il minimo sforzo contro un avversario chiaramente inferiore per fisico, tecnica e alternative. Una semifinale mondiale che diventa l’ennesimo traguardo importante raggiunto da un gruppo che, nonostante le assenze, continua a dimostrarsi vincente come pochi altri al mondo. Il migliore contro la Polonia è Willy Hernangomez, protagonista nel quarto periodo e nel momento più delicato del match: sono suoi i sei punti consecutivi che permettono alla Spagna di scrollarsi definitivamente di dosso la Polonia, ritornata per l’ennesima volta sul -6 dopo essere sprofondata sul -13. Alla sirena finale per i fratelli Hernangomez sono 32 punti totali a referto, a cui si aggiungono i 16 di un convincente Rudy Fernandez. A chiudere la lista dei giocatori in doppia cifra ci sono come al solito Marc Gasol (10 punti e ben sette assist a referto) e Ricky Rubio – il miglior giocatore in questo Mondiale per la Spagna, autore di 19 punti con 7/11 al tiro, tre triple, cinque rimbalzi e nove assist. Il ritmo compassato nelle prime sfide del girone e "l’affanno" mostrato nel battere avversarie di secondo livello avevano confuso il pronostico di molti: la Spagna invece anche questa volta fa sul serio ed è a un passo dall’ennesima medaglia Mondiale. Un altro traguardo di prestigio nella stagione da incorniciare di Sergio Scariolo, l’unico italiano rimasto ancora in corsa nella competizione in Cina.