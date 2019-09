Un Mondiale già da dimenticare per gli Stati Uniti assume contorni grotteschi dopo la seconda sconfitta consecutiva incassata dai ragazzi di coach Gregg Popovich in meno di 24 ore. Dopo essere rimasti imbattuti in gare ufficiali per 13 anni, raccogliendo 58 successi in fila (di cui 24 ai mondiali, la striscia più lunga della storia della competizione), Team USA è naufragato prima contro la Francia nei quarti di finale e adesso anche contro la Serbia. Una partita dal relativo significato, valida per conquistare l’accesso alla “finale” che determinerà la quinta e la sesta forza della competizione. Una sfida che nessuno dei giocatori in campo avrebbe voluto giocare, ma che la Serbia – altra grande delusa di questa competizione – ha onorato fino all’ultimo, dominando il primo quarto e poi controllando la partita per la restante mezz’ora. Protagonista è Bogdan Bogdanovic, autore di 12 punti in meno di 4 minuti in avvio, in una partita chiusa con 28 totali e la solita efficacia. Il parziale che spezza in due il match è quello dei primi dieci minuti: 32-7 in favore della Serbia, con i balcanici che tirano 8/9 dalla lunga distanza, mentre Team USA deve accontentarsi di un modesto 3/16 complessivo dal campo. Kemba Walker e compagni suonano la carica nella seconda frazione, si riportano a contatto, ma mai avanti nel punteggio, nonostante il miglior Harrison Barnes del Mondiale con i suoi 22 punti, a cui si aggiungono i 18 del nuovo All-Star di Boston e i 16 di Khris Middleton. Troppo poco per avere la meglio di una Serbia più attrezzata e convinta, in grado di costringere gli USA a uscire dalle prime sei squadre della classifica finale. Sì, un vero e proprio disastro per i bi-campioni in carica.