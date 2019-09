Diario da Pechino: l’impronta di Kobe

La giornata delle semifinali mondiali a Pechino è stata segnata anche dalla presenza in prima fila, alla Cadillac/Wukesong Arena di Kobe Bryant, uno dei tre testimonial - insieme a Yao Ming e Dirk Nowitzki - scelto nei mesi scorsi per promuovere e pubblicizzare il primo Mondiale a 32 squadre della storia.

Applauditissimo ogni qual volta che il maxischermo dell’impianto l’ha inquadrato al fianco di Manu Ginobili, Stephon Marbury e Chris Bosh, in un incontro con la stampa l’ex leggendario giocatore dei Lakers ha condiviso a lungo le sue impressioni sul Mondiale svoltosi sono ad oggi e sulle squadre partecipanti, soddisfacendo le curiosità dei giornalisti dei diversi paesi: «È stato un gran bel mondiale sinora, le squadre hanno giocato bene con una bella circolazione di palla e un gioco davvero interessante» ha esordito Bryant, poi interpellato da noi sul significato e sull’importanza che il ruolo di ambassador ha avuto e sta avendo nel post-ritiro.

«Per me è un grande onore avere la possibilità di essere un ambasciatore del mondiale e del gioco» ha detto. «Lo è anche a livello personale, avendo imparato a giocare a basket in Italia. I primi allenatori che ho avuto sono stati italiani, e a quei tempi il basket non era uno sport globale come lo è oggi. Per me quindi svolgere questo ruolo è come se fosse un cerchio che si chiude».

Oltre a considerazioni più o meno approfondite sul rendimento di alcune singole squadre, Bryant ha condiviso con i media il suo pensiero sul flop degli Stati Uniti, in campo oggi per l’ininfluente finale per il 7º posto contro la Polonia: «Penso che il basket a livello mondiale abbia raggiunto il livello degli Stati Uniti» ha detto. «Ad esempio, in paesi come Francia, Serbia, Argentina, Spagna si gioca molto bene: per il prossimo Dream Team non sarà affatto facile imporsi come nel passato, come a Barcellona nel 1992».

«Perfino noi del Redeem Team del 2008 abbiamo dovuto giocare un quarto periodo straordinario per avere la meglio di una grande squadra come la Spagna. Il resto del mondo in realtà ci ha raggiunto da tempo, siamo al punto dove gli Stati Uniti ne vinceranno alcune e ne perderanno alcune: il basket è a un ottimo livello ovunque. Non sarà facile in futuro».