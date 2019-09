Dopo la delusione in semifinale contro l’Argentina, la Francia si prende la soddisfazione di rimontare e battere l’Australia, vincendo di forza il secondo bronzo consecutivo della sua storia ai Mondiali. Dopo quella del 2014 in Spagna, infatti, Nicolas Batum e soci portano a casa un’altra medaglia al termine di una partita in cui sono stati a lungo sotto, complice un’energia davvero scarseggiante (25% al tiro nel primo tempo) e diversi protagonisti sotto tono a partire da Rudy Gobert e Evan Fournier (2 punti per il primo, 16 ma con 5/17 al tiro per il secondo). A metà terzo quarto, dopo essere andati sotto anche di 15 lunghezze, capitan Batum ha però suonato la riscossa con tre minuti di rabbia e orgoglio sui due lati del campo, con un parziale di 14-2 che ha ribaltato la sfida. Poi ci hanno pensato Nando De Colo (miglior marcatore della partita con 19 punti) e tre triple una più importante dell’altra di Andy Albicy (9 punti tutti nell’ultimo quarto) a chiudere la finale per il terzo posto con un ultimo quarto da 25-13 per les Blues. All’Australia rimane la seconda sconfitta consecutiva dopo cinque successi in fila in questi Mondiali, con Joe Ingles (17 punti) e Patty Mills (15 punti) che non sono riusciti a chiudere la partita mentre la Francia sembrava incapace di rialzarsi, pagando le 19 palle perse e una gestione nel finale di gara tutt’altro che ottimale.