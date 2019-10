Sulla falsariga di quanto accaduto nel 1° quarto, sono Micov e Scola a tenere in vita Milano, mentre il Pana si affida a un Wiley scatenato (6 rimbalzi offensivi), che accende l'OAKA per il sorpasso dei verdi a metà del 3° periodo (50-49 al 25'). I greci non segnano mai da dietro l'arco (1/13), mentre l'AX fa male (61%) e ne approfitta per il 57-61 dell'ultimo mini intervallo. Calathes si mette in proprio con un paio di magie, ma è l'energia dei padroni di casa a fare la differenza, per il break iniziale di 11-0 che ribalta completamente l'inerzia del match (68-61 al 34'). Quando Milano sembra alle corde, sono tre triple consecutive a rimetterla in carreggiata (78-77 al 39') per un finale punto a punto che sembrava insperato. Moraschini è glaciale con il 2/2 dalla lunetta a 8'' dalla sirena per il sorpasso biancorosso (78-79): Calathes invece sbaglia il tiro della vittoria e l'Olimpia che porta a casa una vittoria fondamentale per morale e classifica.

Panathinaikos: Calathes 23 punti, Wiley 17

Milano: Micov 18, Scola 17, Roll 16, Rodriguez 10