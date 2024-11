Tornano in campo Milano e Bologna su Sky Sport

L'Eurolega non riposa mai. Il terzo doppio turno settimanale della stagione prevede la trasferta di Milano a Berlino e quella di Bologna sul parquet del Real Madrid. Le due squadre torneranno in campo venerdì per affrontare Partizan Belgrado e Panathinaikos. L'Eurolega è in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW

Due turni ravvicinati per dare continuità alle vittorie arrivate la scorsa settimana e migliorare una classifica deficitaria, conseguenza di un pessimo inizio di stagione. L'Olimpia Milano e la Virtus Bologna in campo martedì 12 novembre per la nona giornata della regular season di Eurolega. La prima è reduce da due successi di fila nel derby contro Bologna e nel big match contro il Real Madrid, mentre la seconda ha ritrovato un po' di fiducia battendo il Maccabi Tel Aviv. Ettore Messina deve rinunciare ancora agli indisponibili Josh Nebo, Shavon Shields e Ousmane Diop, mentre ha recuperato McCormack. Un elemento in più per rinforzare l'area e dare respiro alla coppia Mirotic-LeDay, comunque eccellente nel non far sentire la mancanza di un centro nelle ultime uscite. Attenzione però all'Alba Berlino dei due italiani Spagnolo e Procida, bestia nera dell'EA7 nelle ultime stagioni. Luca Banchi invece deve affrontare i vice-campioni in carica, feriti anche loro da un inizio di stagione al di sotto delle aspettative con appena tre vittorie e cinque sconfitte. Può farlo con il roster al completo, con l'eccezione del lungodegente Cacok. Ci sarà anche Isaia Cordinier: gli ultimi rumors di mercato vedono proprio il Real interessato al francese, ma la dirigenza della Virtus ha espresso l'intenzione di trattenerlo fino al termine della stagione.