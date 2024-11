Basket, Azzurre verso Euro 2025. Due gare su Sky

Oggi alle 18.15 la Nazionale italiana di basket femminile affronta la Repubblica Ceca nel nuovo palasport di Genova, in una partita valida per le qualificazioni a Euro Basket 2025. L'Italia, che sarà paese ospitante all'Europeo, è già qualificata di diritto, ma cerca risposte importanti. Domenica seconda sfida in casa della Grecia. Le partite da seguire live su Sky e NOW

Su Sky e in streaming su NOW prosegue il cammino della Nazionale azzurra femminile nelle qualificazioni ai Campionati europei del 2025 di basket. Vinte le prime due sfide del girone, due nuovi impegni attendono le azzurre di Andrea Capobianco e saranno entrambi in diretta su Sky e NOW. La prima avversaria dell’Italia sarà la Repubblica Ceca: si giocherà a Genova, mercoledì 7 novembre alle 18.15. La diretta su Sky Sport Arena e NOW con la telecronaca di Geri De Rosa e Laura Macchi. Domenica, la seconda sfida, in casa della Grecia. Diretta su Sky Sport Max e NOW alle 13.45, sempre con la telecronaca di Geri De Rosa e Laura Macchi.