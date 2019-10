L'AX si conferma implacabile in Europa, centrando il 4° successo di fila e sbancando il parquet di Berlino 81-78 grazie ai 17 punti del Chacho Rodriguez, glaciale nel finale. Venerdì si torna subito in campo per affrontare la corazzata Barcellona

L'Olimpia Milano batte l'Alba Berlino nel 5° turno di Eurolega 81-78 e conquista il quarto successo consecutivo. Sul parquet della Mercedes-Benz Arena, la squadra di coach Ettore Messina, priva di Brooks e Mack, ha allungato la serie di successi in Europa, ottenendo il secondo lontano dal Forum dopo quello ad Atene con il Panathinaikos. Dopo una gara equilibrata e molto sofferta, a decidere la partita è stato ancora una volta il Chacho Rodriguez, autore degli ultimi 8 punti milanesi, con un glaciale 6/6 dalla lunetta. Per il play spagnolo 17 punti totali e 4 assist. Bene anche il rientrante Nedovic (12 punti con 4/7 dalla lunga) e il solito Scola (14 punti e 6 rimbalzi). Per l'Alba, invece, si tratta del quarto ko consecutivo. Nemmeno il tempo di rifiatare e tra 72 ore l'AX sarà di nuovo in campo al Forum contro l'imbattuto Barcellona dell'ex NBA Mirotic, fino a questo momento autentico crack della competizione.