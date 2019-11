Olimpia Milano-Barcellona, la cronaca

Primo tempo fatto di parziali e controparziali, con l'Olimpia che non segna per i primi 3'30'' e si ritrova subito sotto 0-7, ma riesce con pazienza a ritornare in partita grazie a Micov e al buon impatto di Gudaitis (15-20 al 10'). Nedovic si accende con un paio di triple, ma è il solito Rodriguez a regalare la parità a quota 28, facendo esplodere il Forum. Il Barça, però, è una corazzata in entrambe le metà campo e nel finale di secondo periodo stringe le maglie sotto il proprio canestro, arrivando al riposo sul +7 (30-37), nonostante i soli 5 punti con 2/6 al tiro dello spauracchio Mirotic.

Milano rientra sul parquet con gli occhi della tigre, contestando ogni tiro avversario. Dall'altra parte è il tiro dalla lunga (8/16) a consentire all'AX di mettere la freccia per la prima volta nel match, con la tripla del maestro Scola che infiamma i 12mila di Assago (46-44 al 25'). Bastano però tre errori consecutivi di Mack in attacco perché il Barcellona tenti nuovamente la fuga (52-58 al 30'). I catalani però non hanno fatto i conti con la 'garra' di Scola, che si carica la squadra sulle spalle e insieme a Della Valle (6 punti in un amen) firma il parziale di 12-2 all'inizio dell'ultimo periodo che ribalta la partita (64-60 al 35'). Nel finale è il Chacho a prendere in mano la situazione: difesa e palla allo spagnolo, che chiude i conti 83-70 e manda in estasi il pubblico milanese, che ora può davvero cominciare a sognare.

Milano: Rodriguez 17 punti, Micov 16, Scola 14

Barcellona: Davies 15, Mirotic 13