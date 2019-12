L'Olimpia Milano torna a vincere e lo fa battendo Valencia 78-71 nel 15° turno di Eurolega. Al Forum di Assago la squadra di Ettore Messina, ancora senza l'infortunato Nedovic, ha così interrotto una serie di cinque sconfitte consecutive, conquistando un successo che mancava esattamente da un mese (contro il Maccabi). Sfatato anche il tabù del 3° periodo: questa volta l'AX ha messo le marce alte proprio in uscita dagli spogliatoi, con un parziale di 19-10 che ha spezzato in due la partita. Nel finale, con Valencia pronto a rifarsi sotto, ci hanno pensato i 'grandi vecchi' come Rodriguez (10 punti, 8 assist e 5 rimbalzi), Scola e Micov (13 punti) a chiudere i conti. Menzione d'onore per Amedeo Della Valle, miglior marcatore dei suoi con 15 punti e la solita trascinante energia che ha fatto impazzire gli 8mila del Forum. Bene anche Tarczewski, in doppia doppia di punti (13) e rimbalzi (10). Milano torna sopra il 50% di vittorie (8-7 il record), resta in zona playoff e si fa il più bel regalo di Natale, distanziando anche una diretta rivale come la squadra spagnola (6-9). Il cammino europeo dell'AX prosegue il giorno di Santo Stefano sul parquet dei campioni in carica del CSKA Mosca, quando si troverà di fronte il grande ex dal dente avvelenato Mike James, che in Russia sta viaggiando alla media di quasi 20 punti e oltre 4 assist con il 49% da tre.