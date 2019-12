Basket, Serie A: la Virtus vince il derby di Bologna, Fortitudo ko 94-62

Un derby è sempre un derby, anche a Natale. E allora la Virtus Bologna non fa regali e spazza via i rivali cittadini della Fortitudo con un netto 94-62 nel match numero 104 tra le due squadre. I ragazzi di Alexandar Djordjevic si fanno un bel regalo natalizio e allungano in classifica sull’Olimpia Milano, ora tornata a -4. Per l’altra metà di Bologna è, invece, un Christmas derby da incubo. Mai in partita la squadra di Antimo Martino, già sotto di 11 punti dopo il primo quarto e a -20 all’intervallo. Mvp di serata lo statunitense Kyle Weems, che ha trascinato la capolista della Lega con 32 punti a referto. Dall'altra parte è Sims il migliore, con 16 punti totali.

Le partite di Santo Stefano

Il 26 dicembre la 14^ giornata di Serie A si completa con altre 7 partite. Di seguito il programma completo:

Pesaro-Cantù

Varese-Pistoia

Venezia-Virtus Roma

Brescia-Vanoli Cremona

Brindisi-Reggio Emilia

Trento-Trieste

Treviso-Sassari