La squadra di Ettore Messina resiste per 40' sul parquet dei campioni d'Europa, ma cade sotto i colpi di uno scatenato Daniel Hackett, che chiude il match con 28 punti (6/9 da tre), facendo passare in secondo piano la doppia doppia dell'altro grande ex Mike James. Inutili per l'AX i 13 punti a testa di Rodriguez e Gudaitis

L'Olimpia Milano perde 78-75 in casa del CSKA Mosca nel 16° turno di Eurolega. A Kaliningrad, la squadra di Ettore Messina ha pagato la serata di grazia dell'ex Daniel Hackett, autore del suo career-high con 28 punti e un irreale 6/9 da tre, compresi i canestri che nel finale hanno punito i biancorossi. Per L'AX, che ha mandato in doppia cifra quattro uomini (Gudaitis e Rodriguez con 13 punti i migliori marcatori) si tratta della sesta sconfitta nelle ultime sette partite. Dopo un inizio difficile (19-13), l'Olimpia ha giocato un secondo periodo da manuale, ribaltando la corazzata russa e tenendola ad appena 32 punti (32-39 al 20'). Nel terzo quarto ecco il prevedibile ritorno dei campioni d'Europa, trascinati dall'ex Mike James (17 punti, 11 assist e 6 rimbalzi), per il 59-61 con cui le due squadre arrivano all'ultimo mini riposo. Il CSKA piazza il parziale decisivo nei primi minuti del quarto periodo, con il 12-0 firmato dall'altro ex Hackett, letteralmente indiavolato: i padroni di casa resistono all'assalto finale dell'Olimpia, vincono 78-75 e portano il loro record a 11-5, lasciando l'AX al 50% di vittorie (8-8). Il 2019 europeo di Milano si chiude qui: prossimo appuntamento in Eurolega fissato per venerdì 3 gennaio, quando al Forum arriva lo Zenit San Pietroburgo in un match da vincere obbligatoriamente per continuare a inseguire un posto nei playoff.