Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo, la cronaca

L'AX parte a razzo, concentrata in attacco e dura in difesa, per il 9-3 iniziale dopo 3'. Coach Messina deve richiamare molto presto in panca un ispirato Rodriguez causa falli, con l'esordio in biancorosso di Sykes, subito apprezzato dal pubblico del Forum per un paio di buone difese. Milano non riesce a concretizzare il grande lavoro nella propria metà campo, punita da un Hollins scatenato con 9 punti in uscita dalla panca, tra cui due clamorose schiacciate per il 19-17 con cui si chiude il primo periodo. Sykes paga l'emozione del debutto con 3 palle perse, lo Zenit gioca bene e mette la freccia (24-27 al 13'). Senza il Chacho e con le polveri bagnate da dietro l'arco (2/7), l'Olimpia fatica tremendamente a trovare il canestro e sprofonda fino a -6 (29-35 al 17'). Milano lucra così sul bonus speso da San Pietroburgo e grazie a una valanga di liberi (15), riporta il match in parità a quota 41 poco prima di andare negli spogliatoi per l'intervallo lungo.