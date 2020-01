L'Olimpia Milano esce con le ossa rotte da Istanbul nel 19° turno di Eurolega. Al Sinan Erdem, la squadra di Ettore Messina è stata sconfitta 88-68 dalla capolista Efes. Dopo aver retto per i primi 18', l'AX ha ceduto di schianto ai vicecampioni d'Europa, trascinati dal solito straripante Larkin (23 con 4/8 da tre), tradita dalle pessime percentuali dal campo (35%). Peggior partita in biancorosso per il Chacho Rodriguez, a referto con appena 3 punti (1/8 dal campo) e un assist in 16'. Senza gli infortunati Brooks e Moraschini, con White in partenza per la Spagna (in prestito a Tenerife), Milano, alla 14^ sconfitta di fila a Istanbul contro l'Efes (16-3), ha pagato le rotazioni accorciate, non riuscendo a contrastare una fuoriserie lanciata a tutta velocità, come confermano le 12 vittorie nelle ultime 13 partite. L'AX (10-9 il record in classifica) torna in campo tra sole 48 quando renderà visita al Maccabi Tel Aviv, in uno dei grandi classici della pallacanestro europea.