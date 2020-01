L'AX incassa il secondo ko in 48 ore cedendo 69-63 sul campo del Maccabi Tel Aviv. Non bastano cuore e carattere alla squadra di Messina, tradita ancora una volta da un Rodriguez in serata no

L'Olimpia Milano cade anche a Tel Aviv con il Maccabi nel 20° turno di Eurolega. Alla Menora Mivtachim Arena, il vecchio, rimodernato e bollente Yad Eliyahu, la squadra di coach Ettore Messina ha perso 69-63, incassando il secondo ko in 48 ore dopo quello di Istanbul con l'Efes. Non sono bastati carattere e difesa all'AX contro una delle squadre più in forma d'Europa, all'ottava vittoria nelle ultime nove partite e con un ruolino immacolato sul parquet amico di 10-0. Senza Moraschini e Brooks e con la coppia Rodriguez-Scola ancora una volta sottotono (12 punti e 5/17 complessivo), l'Olimpia (10-10 il record in classifica) è restata aggrappata alla partita nonostante le 14 palle perse e un pessimo 31% da due punti. Tel Aviv si conferma un campo stregato per Milano, battuta per l'11^ volta di fila e a secco di vittorie da ormai 33 anni. L'AX, che ha comunicato la rescissione del contratto con Shelvin Mack dopo quella con Aaron White, torna in campo la prossima settimana per la terza, terribile, trasferta consecutiva, quando sarà ospite del Fenerbahce di Obradovic e Datome.