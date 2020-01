Fenerbahce-Olimpia Milano, la cronaca

Le furibonde difese di inizio partita producono il primo canestro dopo ben 3' di gioco. Datome è subito molto caldo (5 punti), ma Sykes risponde colpo su colpo e l'AX tiene botta all'impatto dei 13mila della Ulker Arena (8-7 al 4'). Quando il capitano azzurro si prende una pausa, è De Colo a cominciare a macinare gioco, per il 16-13 del Fenerbahce dopo 7'. Rodriguez esce dalla panca ma non incide, Scola non è mai coinvolto e così i turchi, che tirano il 50% dalla lunga, piazzano un parziale di 12-2 che li porta sul 24-15 a fine primo periodo. L'Olimpia stringe le maglie in difesa, con i turchi che restano a secco per i primi 4' del secondo quarto, ma non ne approfitta a causa delle scarse percentuali dal campo (45%) per il 26-17 al 15'. Bastano però un paio di canestri agli uomini di Obradovic per accendersi e scappare in un amen sul +17 (37-20 al 17'), complici anche le 8 palle perse biancorosse. Il primo squillo del Chacho è tardivo, ma scrolla una Milano che riesce a rientrare in qualche modo (41-31 al 20') proprio prima dell'intervallo lungo.