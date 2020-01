Pazza Olimpia Milano, che batte il Bayern Monaco nel 22° turno di Eurolega recuperando 20 punti di svantaggio nell'ultimo quarto e mezzo. In un Forum colorato di gialloviola in onore di Kobe Bryant, la squadra di Ettore Messina ha giocato una partita folle, in cui si è trovata sotto di 20 lunghezze dopo 24' (40-60), vincendo 79-78 nel finale grazie ai liberi di Nedovic e ad alcune scelte discutibili dei tedeschi. L'AX interrompe una serie negativa di tre ko consecutivi in Europa, tornando al 50% di successi (11-11) e restando in zona playoff. Decisivo un ultimo periodo da appena 12 punti subiti, con Micov a trascinare le folle (16 punti e tre triple dopo 30' di anonimato) e Nedovic a chiudere i conti dalla lunetta. L'AX torna in campo martedì al Forum contro l'Alba Berlino, in un altro match da non sbagliare per continuare a inseguire un posto nei playoff.