L'Olimpia Milano spaventa il Barcellona, ma cede 84-80 nel 24° turno di Eurolega. Al Palau Blaugrana la squadra di Ettore Messina incassa dunque il secondo ko consecutivo dopo quello casalingo con l'Alba, il quinto nelle ultime sei gare. Non è bastata ai biancorossi una prova d'orgoglio, in cui hanno prima messo sotto la corazzata catalana (18-6 in classifica e quinto successo di fila), costringendola a vincere il match nell'ultimo minuto grazie alle magie di Delaney (26 punti e 9 assist). Inutili per l'Olimpia i 14 punti con 4/8 dalla lunga di Rodriguez e i 13 con 9 rimbalzi di Tarczewski. L'AX (11-13 in classifica e 8° posto provvisorio) torna in campo tra due settimane, dopo la pausa per le Final 8 di Coppa Italia, quando al Forum ospiterà il Khimki Mosca, nell'ennesimo match da vincere per non perdere il treno playoff.