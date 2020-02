Il basket italiano si prepara per le Final 8 di Coppa Italia, al via da giovedì alla Vitrifrigo Arena di Pesaro (diretta su Eurosport 2, canale 211 di Sky). Dopo i due anni al Mandela Forum di Firenze, si va dunque in una piazza storica della nostra pallacanestro e in un'arena capiente (10mila persone) e moderna. Campione in carica è Cremona di coach Meo Sacchetti, che apre le danze giovedì alle 18 contro l'Olimpia Milano. La squadra di coach Ettore Messina, con il Chacho Rodriguez in dubbio, è reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei partite in Eurolega, parzialmente riscattate domenica al Forum con il successo in campionato proprio contro la Vanoli, firmata da un buzzer beater di Vlado Micov. L'AX viene da due eliminazioni al 1° turno in Coppa Italia. In serata il debutto contro la Reyer della Virtus, capolista in Serie A ma di ritorno dalla trasferta di Tenerife, dove ha perso in finale la Coppa Intercontinentale. Proprio Bologna è insieme a Treviso la squadra con più Coppa Italia in bacheca, otto, l'ultima risalente al 2002. Il tabellone propone dall'altra parte la Fortitudo Bologna: chissà che in finale non si possa vivere uno storico derby. Brescia, Brindisi e Sassari faranno di tutto per evitarlo.