Brindisi si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia di basket. A Pesaro la squadra pugliese ha battuto il Banco di Sardegna Sassari con il punteggio di 91-86 nel terzo quarto di finale delle Final 8. Straordinaria la prestazione di Adrian Banks, che ha chiuso il match con 37 punti (12/20 dal campo con sei triple) e 8 rimbalzi, compresi i liberi che hanno archiviato la pratica in favore dell'Happy Casa. In doppia cifra per Brindisi anche Martin (14), Thompson e Sutton (10). Eliminata dunque la squadra di coach Pozzecco, a cui non sono bastati i 21 punti con 9 rimbalzi di Pierre e i 20 dell'ex milanese Jerrells. Alle 20.45 l'ultimo quarto di finale, che vedrà opposte Brescia e la Fortitudo Bologna. Già decisa l'altra semifinale, con Milano che sfiderà Venezia.