La Reyer Venezia ha conquistato la Coppa Italia di basket 2020. A Pesaro, la squadra di coach De Raffaele ha battuto in finale Brindisi con il punteggio di 73-67. Per i campioni d'Italia si tratta del primo successo della storia in Coppa Italia. Miglior marcatore per Venezia è Watt con 17 punti (con 10 rimbalzi): in doppia cifra anche Daye (13), Tonut (13) e Bramos (12). Inutili per Brindisi, al secondo ko consecutivo in finale, i 27 del solito Banks.

Venezia-Brindisi, la cronaca

Brindisi è gelata in avvio, va subito sotto 13-2 e con un pessimo 3/17 dal campo riesce a limitare i danni al primo intervallo breve, dove arriva sotto di dieci lunghezze (18-8). Banks si sveglia dal letargo, è una macchina da liberi (10/10) e l'Happy Casa torna magicamente in partita, andando negli spogliatoi sotto di appena 4 punti (34-30 al 20'). Appena la Reyer alza nuovamente l'intensità difensiva manda in difficoltà i rivali, che sfiorano in più di un'occasione l'aggancio e che al 30' vedono nuovamente allontanarsi i campioni d'Italia trascinati da Watt (50-43). I pugliesi trovano punti ed entusiasmo dai vari Campogrande, Zanelli e Gaspardo, ma non riescono mai a piazzare la zampata: ci pensano così Tonut e Daye a creare una nuova fuga (65-51 al 36'). Venezia si ferma per oltre 3', Brindisi piazza un break di 10-0 che regala un finale punto a punto (65-61 al 39'). Ci pensa così il solito Daye a chiudere i conti 73-67, portando la prima Coppa Italia nella bacheca della Reyer.