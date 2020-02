Dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia, l'AX prosegue il suo momento nero anche in Eurolega, dove incassa contro il Khimki Mosca il sesto ko nelle ultime sette partite, il terzo consecutivo. Inutili i 18 punti di Rodriguez. Squadra uscita tra i fischi del pubblico del Forum

L'Olimpia Milano perde 78-69 con il Khimki Mosca nel 25° turno di Eurolega. Al Forum di Assago, senza l'infortunato Nedovic, la squadra di Ettore Messina prosegue il suo momento terribile, perdendo la sesta gara nelle ultime sette in Europa, la terza di fila. Quello contro i russi, che erano reduci da 8 ko di fila in trasferta, era un vero e proprio spareggio playoff: l'AX lo ha perso, costretta a inseguire per tutti i 40' a causa di un pessimo 3/21 da tre punti, trovandosi ora con un pesante 0-2 negli scontri diretti contro una rivale. Inutili i 18 punti con 8 assist del Chacho Rodriguez, i 15 di Micov e i 12 con 9 rimbalzi di Tarczewski. Nel Khimki spiccano il solito Shved (18 punti) e l'ex NBA Jerebko (16+12 rimbalzi). L'AX (11-14), al momento fuori dalle migliori 8, torna in campo la prossima settimana a Kaunas contro lo Zalgiris, in un altro scontro diretto per un posto ai playoff assolutamente da vincere per proseguire la propria corsa in Europa.

Olimpia Milano-Khimki, la cronaca

Primo quarto in cui lo spauracchio Shved viene tenuto a 1/4 dal campo, ma è l'ex Warriors Jerebko a punire con 8 punti la difesa dell'AX, costretta subito a inseguire (16-21 al 10'). L'Olimpia scivola fino al -9, poi è il Chacho Rodriguez a prenderla per mano a suon di canestri e assist, conducendola alla rimonta (38-39 al 20'). Appena il play spagnolo viene limitato, l'AX va in crisi: i 13 punti segnati nel terzo periodo e il terrificante 2/16 dalla lunga condannano i padroni di casa nuovamente all'inseguimento (51-59 al 30'). Il rush finale premia il Khimki, con Milano che si incaponisce su un tiro da 3 che non ne vuole sapere di entrare (14%) ed esce tra i fischi degli 8mila del Forum. Dopo la Coppa Italia, un altro obiettivo sembra essere scappato via.