L'Italia torna in campo domenica, dopo il successo di Napoli contro la Russia, nel secondo impegno di qualificazione agli Europei 2021. A Tallinn i ragazzi di Meo Sacchetti sono attesi da un altro banco di prova importante. Occhi puntati sui 'debuttanti' come Spissu e Spagnolo. Estonia-Italia in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Arena

L'Italia scende in campo domenica alle 18 a Tallinn contro l'Estonia nel secondo impegno nelle Qualificazioni agli Europei 2021 (diretta Sky Sport Arena). La vittoria contro la Russia per 83-64 e il sold out del PalaBarbuto nella festa di Napoli hanno dato il via al percorso che porterà la Nazionale al Campionato Europeo del prossimo anno. Come è noto gli azzurri sono già qualificati a EuroBasket 2021 poiché uno dei gironi della rassegna continentale si giocherà al Forum di Assago a Milano. Da Paese ospitante, l’Italia partecipa al gruppo B delle qualificazioni ma di fatto è fuori classifica. Il primo passo della Nazionale verso l’Europeo è coinciso con il primo passo nella Senior di ben 6 giocatori, tutti debuttanti a questo livello. L’impatto più vistoso è stato quello del play sassarese Marco Spissu, partito in quintetto e autore di una doppia doppia (10 punti e 10 assist), anche se le attenzioni maggiori le ha riservate Matteo Spagnolo, classe 2003, terzo giocatore più giovane a vestire la maglia azzurra. Per il match di Tallinn, Sacchetti ha a disposizione 12 giocatori. Sarà della gara anche Francesco Candussi. L’Estonia ha battuto in trasferta la Macedonia del Nord col punteggio di 72-81. Per i baltici ben 31 punti di Kristian Kullamae e 16 di Siim-Sander Vene, giocatore di Varese nella nostra Serie A.