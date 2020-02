L'Italia batte l'Estonia 87-81 nella seconda partita valida per le FIBA EuroBasket 2021 Qualifiers. A Tallin, la squadra di Meo Sacchetti, già qualificata in quanto paese ospitante, concede il bis dopo il successo di Napoli contro la Russia. Primo quarto in cui i padroni di casa cercano insistentemente il gioco in post basso per i propri lunghi, nel tentativo di tarpare le transizioni azzurre. Baldi Rossi e Vitali sono in giornata, con l'Italia che resta attaccata al primo mini riposo (18-18). L'Estonia ci mette maggiore aggressività in difesa, piazza un gran parziale all'inizio del secondo quarto e tentano la fuga sul +14. Candussi debutta con grande personalità, i padroni di casa tirano bene dalla distanza (8/17) al contrario dell'Italia, che trova comunque il modo di limitare i danni all'intervallo e dimezzare lo svantaggio (47-41). Sacchetti tenta la carta dello 'small ball', con Spissu e Fontecchio che giocano da leader e riportano gli azzurri a contatto (61-59 al 30'). Nell'ultimo periodo sale l'intensità difensiva dell'Italia, che mette la freccia e non si fa più riprendere: finisce 87-81 per gli azzurri, guidati dai 22 punti di Vitali e dai 18 di Ricci. L'Italia torna in campo il 27 novembre, quando ospiterà la Macedonia del Nord.