Valencia-AX Armani Exchange Milano di Eurolega si giocherà giovedì sera a porte chiuse, con l'accesso vietato anche ai giornalisti. Lo hanno comunicato congiuntamente il club spagnolo e la stessa Eurolega. Dopo la disposizione da parte del Governo di Madrid di giocare senza pubblico tutte le manifestazioni sportive in cui è coinvolta una squadra proveniente da una zona colpita dall'emergenza coronavirus, il Valencia aveva tentato di dissuadere il divieto in tutti i modi. Già nella serata di mercoledì, il club aveva fatto sapere sul proprio sito che "al match avrebbero assistito solo i 7750 abbonati più 74 spettatori locali che avevano acquistato il singolo biglietto". Nonostante le precauzioni (divieto di presenza ai giornalisti italiani, revoca dei 74 biglietti venduti e nessuno spettatore proveniente dalle zone a rischio), l'Organo di Salute Pubblica della Comunità Valenciana ha disposto che la gara venga giocata a porte chiuse. Secondo quanto appreso dall'ANSA, dovevano essere 75 i sostenitori di Milano al palazzetto: 40 hanno già dato la disdetta al viaggio, altri 35 erano indecisi. Una decisione condivisa dall'Eurolega, che precisa come al match saranno presenti un numero minimo di persone: giocatori, arbitri, adetti al tavolo, produttori tv, staff dell'arena e personale medico. Una scena già vista poche ore fa al Forum di Assago per il match interno contro il Real Madrid, a cui probabilmente bisognerà abituarsi nelle prossime settimane.