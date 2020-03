8/11 ©Ansa

In semifinale c'è lo storico ostacolo della Jugoslavia, che ci ha battuti due anni prima in finale privandoci dell'oro europeo. In campo tante stelle della nostra Serie A (Danilovic, Bodiroga) e il totem della NBA Vlade Divac. E' una gara senza esclusione di colpi, in cui la rivalità e l'intensità sono ai massimi livelli. La difesa azzurra è da manuale nel primo tempo, in cui agli slavi vengono concessi appena 23 punti, con un conseguente +14 all'intervallo. Un magistrale Bodiroga (17+13) e il solito Danilovic (14) guidano la rimonta, frenata però da Fucka (17) e Meneghin (16). Finisce 71-62, questa volta a piangere è la Jugoslavia

