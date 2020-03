Il basket si blocca a causa della pandemia da coronavirus. L'Eurolega ha emesso un comunicato in cui annuncia la "sospensione di tutte le sue competizioni". Sono coinvolte l'Eurolega, in cui gioca l'AX Milano, l'EuroCup (Virtus Bologna e Reyer Venezia) e l'Eurolega Next Generation. "Eurolega ha monitorato gli sviluppi del Covid-19, classificato a pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'incremento di rischio per i partecipanti alle gare, le restrizioni per i movimenti all'interno dell'Europa, i grossi disagi per i viaggi nel raggiungere alcune destinazioni e i consigli delle autorità sanitarie per prevenire la diffusione del virus. Come conseguenza è risultato impossibile mantenere la regolarità della manifestazione. Per preservare la salute e la sicurezza di partecipanti e tifosi, l'Eurolega ha deciso insieme ai suoi club, di sospendere temporaneamente i tornei fino a nuova comunicazione. Eurolega monitora la situazione per verificare la possibilità di annullare la sospensione". Poche ore fa, l'Eurolega aveva disposto il divieto di gare in Italia, spostando in campo neutro e a porte chiuse tre partite dell'Olimpia e due di Eurocup.