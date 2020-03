Rimini, Bologna, Pesaro, Siena e Roma (più una partita ufficiale a fine carriera con il San Patrignano e pochi mesi nel Valladolid). È l'esperienza professionale di Carlton Myers, uno dei più grandi giocatori della pallacanestro azzurra. Il suo è un lungo percorso che oggi, in occasione del suo 49° compleanno, ha voluto rispolverare in pochi secondi e per una buona causa. L'ex guardia della Nazionale, infatti, ha pubblicato un video speciale sui suoi canali social: un messaggio di sostegno a tutto il Paese per combattere l'emergenza coronavirus. La ripresa - condivisa su Facebook - mostra il classe '71 con indosso, inizialmente, la maglia di Rimini (club nella quale è cresciuto) e in mano la sua amata palla a spicchi. Il suo primo tiro a canestro non va a buon fine, così si rivolge alla telecamera e dice: "Ma Rimini non si arrende, sapete perché?". Lo stesso avviene quando ci riprova successivamente e, ogni volta, cambia la casacca con una delle divise indossate in carriera. Dopo aver fallito le altre 4 conclusioni, Myers veste finalmente la maglia dell'Italia e questa volta la palla finisce in fondo alla retina, prima di dare un'ultima occhiata alla telecamera ed esclamare: "Perché l'Italia non si arrende!".