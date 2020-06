Colpo di scena a Sassari: si va verso il divorzio tra la Dinamo e Gianmarco Pozzecco, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport mancherebbe solo l'ufficialità. Alla base della rottura con il presidente Sardara le scelte di mercato: la partenza di Dwayne Evans e il dietrofront nella trattativa per portare a Sassari Vasa Pusica

Le voci sono iniziate a circolare venerdì, ora sembra essere ormai certa la separazione tra Gianmarco Pozzecco e la Dinamo Sassari: insanabile la rottura con il presidente del club sardo, Stefano Sardara, come riporta La Gazzetta dello Sport. "Stiamo valutando se i presupposti che ci siamo dati a febbraio 2019 sono ancora tutti validi per poter proseguire il nostro rapporto professionale, consolidato da una vera amicizia personale che ci lega" aveva dichiarato nei giorni scorsi Sardara, intervistato dallo stesso quotidiano sportivo. A far crollare definitivamente la situazione sarebbero state due scelte di mercato: la partenza di Dwayne Evans (che ha accettato l'offerta da 400mila dollari arrivata dal Giappone) e il mancato arrivo del play serbo Vasa Pusica.