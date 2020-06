Sassari, mascherine con disegno e firma del Poz

La Dinamo ha messo in vendita sul proprio store online delle mascherine personalizzate per i propri tifosi. Quattro le opzioni: ci sono quelle con il cartoon e la firma di coach Pozzecco o di Marco Spissu, quella con il logo della società e quella con la mascotte Sirbo

La stagione del basket italiano ormai è fnita a causa dell'emergenza coronavirus, ma la Dinamo Sassari ha voluto comunque lanciare un'inziativa dedicata ai propri tifosi. Sul sito della società da giovedì 4 giugno sono infatti disponibili delle mascherine personalizzate con i colori del club e alcuni dei suoi protagonisti. Quattro le opzioni disponibili: c'è la mascherina con il cartoon di coach Pozzecco, la sua firma e la scritta "Impossible is nothing"; quella dedicata al giocatore simbolo della Dinamo Marco Spissu, sempre con cartoon e firma; quella con la mascotte del club, il cinghiale Sirbo; e quella con il logo della società - in due colori - con il motto "Ca semus prus de unu giogu". Da precisare che questa mascherina - come si legge sullo store della Dinamo - "non è un dispositivo medico" e va utilizzata "a scopo precauzionale rispettando le disposizioni di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte per l'emergenza covid-19".