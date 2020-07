Altro colpo di mercato per l' Olimpia Milano , che ha annunciato di aver raggiunto un accordo di due anni con Zach LeDay. L'ala americana, classe 1994, 2.02 di statura, ha giocato nell’ultima stagione allo Zalgiris Kaunas. “Sono davvero grato per l’opportunità di rappresentare la città di Milano e poter lavorare in una società prestigiosa , al fianco di grandi giocatori e allenatori – ha detto LeDay come riportato dal sito dell'AX -. Sono pronto a lavorare, pormi obiettivi importanti e fare tutto quello che serve per vincere ”. Questo il commento del general manager Christos Stavropoulos , che ha già avuto l'ala americana ai tempi dell'Olympiacos: "Zach è un giocatore versatile, fisico, pieno di energia , giovane ma già esperto di EuroLeague: siamo contenti che faccia parte dell’Olimpia e della nostra famiglia".

La carriera

Cresciuto a Dallas, Zach LeDay ha giocato alla Skyline High School, prima di trasferirsi per l’ultimo anno di liceo alla The Colony High School. Dopo due anni alla South Florida University, si è trasferito a Virginia Tech per le ultime due stagioni di college. Nella prima ha segnato 15.5 punti con 7.9 rimbalzi di media, nell’ultima è salito a 17.0 punti per partita oltre a 7.6 rimbalzi. Nel 2017 è stato secondo quintetto del Torneo della ACC (Atlantic Coast Conference). Nel 2017 ha cominciato la sua carriera professionistica all’Hapoel Gilboa in Israele, dove ha segnato 19.5 punti di media (secondo realizzatore del campionato) con 8.2 rimbalzi per gara (quinto assoluto). E’ stato anche secondo nella valutazione e nelle stoppate. La stagione successiva, è passato all’Olympiacos Pireo dove in EuroLeague ha segnato 9.7 punti per gara con 4.0 rimbalzi (11.2 punti e 4.9 rimbalzi di media in Grecia). Nel 2019 è passato allo Zalgiris Kaunas dove ha segnato 11.8 punti per partita con 4.7 rimbalzi. Ha vinto il titolo lituano e la Coppa di Lituania.