Olimpia, un positivo al Covid: allenamenti sospesi

Un caso di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra dell'Olimpia Milano. A comunicarlo è stato lo stesso club con una nota, in cui parlava di 'sospetto', poi confermato. L'AX ha anche sospeso temporaneamente e in via precauzionale gli allenamenti, in attesa degli esiti dei tamponi sul resto del team, isolando il caso. Pochi giorni fa, la squadra di coach Ettore Messina aveva partecipato, vincendolo, al Torneo Città di Cagliari, in cui aveva affrontato e battuto Sassari e Venezia nei primi due impegni della stagione. L'esordio ufficiale dell'Olimpia è previsto per giovedì 27 agosto alle 17 contro Cantù nel primo match del girone della nuova Supercoppa. Nei giorni scorsi, anche la Virtus Bologna aveva fatto i conti con una positività al Covid del suo play Markovic.