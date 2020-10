Basket City amara per la Virtus, bene la Fortitudo

Per una sera Basket City diventa la capitale del basket italiano con Virtus e Fortitudo protagoniste casalinghe dell’anticipo della terza giornata rispettivamente contro Cremona e Trento. Le Vu nere con la voglia di rimanere in testa alla classifica senza sconfitte vengono però sorprese dalla leggerezza psicologica dei lombardi che mettono in scena un vero e proprio show dalla linea dei tre punti: Palmi e Hommes cominciano coi fuochi d’artificio nel primo quarto che Cremona chiude avanti 10-20, nel secondo si aggiunge anche Poeta per il +15 ma la Virtus reagisce. Lo fa con la coppia dei suoi leader: Markovic e Teodosic la riportano a -6 ma ci pensa ancora Mian e Palmi da lontano ad andare all’intervallo ancora con 10 punti di vantaggio.

Nella ripresa è sempre e solo Cremona a mettere con regolarità punti a referto con i soliti Hommes e Mian e al terzo quarto è +21. Partita finita? Non di certo perché Bologna ha carattere: Teodosic, Adams e Hunter firmano un parziale di 17-2 che riapre l’incontro ma l’eroe di serata è Peppe Poeta: 27 punti con 7 su 8 dalla linea del tiro pesante e nonostante l’ultimo tentativo bolognese finisce 92-95 con la Virtus che perde la testa della classifica e Cremona che invece vince la sua prima stagionale. Così come fa la Fortitudo che, a pochissimi chilometri di distanza, ritrova Banks e i suoi tiratori e ci impiega un solo tempo per piegare le velleità trentine: con Aradori ad aprire le danze, è l’americano a segnare la strada giusta per spezzare in due la partita: 48-34 all’intervallo e poi nella ripresa ci pensa anche Fantinelli, alla fine MVP dell’incontro a metter i canestri della sicurezza e a dare alla squadra di Sacchetti la soddisfazione della prima vittoria stagionale 93-70 con 5 giocatori in doppia cifra.