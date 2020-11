Messina: "Sospendere Eurolega, troppi rischi"

In una stagione in cui è davanti a tutti in campionato e nel gruppo di testa in Eurolega potrebbe sembrare strano che l’Olimpia schiacci il pulsante d’allarme continentale. Ma forse è proprio per questo che Ettore Messina, in qualità di coach e presidente del club , ha voluto alzare metaforicamente la voce e il suo grido d’allarme ha fatto rumore. Messina è stato chiaro: in un momento in cui la pandemia sta mietendo vittime e contagiati come mai prima di ora, in un momento in cui le squadre hanno sempre più positivi al Covid al loro interno e molte partite vengono rinviate, il rischio che l’eguaglianza competitiva venga meno e che, soprattutto, la salute dei giocatori venga irrimediabilmente compromessa è davvero dietro l’angolo, causa anche i continui viaggi che i club sono costretti a fare. E allora la sua lettera aperta a tutti gli addetti ai lavori non lascia spazio ad equivoci: sospendere l’Eurolega e la altre coppe europee per dare spazio ai campionati nazionali da concludere nei prossimi 4 mesi con un calendario più fitto. Allora, e solo allora, se la crisi sanitaria sarà stata se non sconfitta, quantomeno limitata, si potrà pensare di riprendere i tornei internazionali e concluderli in tempo, si spera, per preparare le Olimpiadi. Un discorso onesto e soprattutto intelligente fatto da una persona che ha molto più a cuore la salute dei suoi giocatori che una vittoria sul campo. Ed ora la palla passa ai suoi colleghi e a chi è preposto a decidere. Con la speranza che ascoltino.