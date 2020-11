Milano fa sette su sette. Ok Brindisi e Venezia

Con Brindisi vittoriosa a Bologna nell’anticipo sulla Virtus, alla sua terza sconfitta casalinga della stagione, e per 24 ore in testa al campionato, la settima giornata non registra particolari scossoni perché Milano continua la sua marcia senza sconfitte passeggiando nel derby lombardo con Brescia chiuso sull’87-56 e tornando regina solitaria del campionato. Gli uomini di Messina chiudono la pratica già nei primi minuti con un parziale terrificante di 14-0 dettato dalle triple di Roll e Brooks. Milano non si ferma mentre Brescia è contata in piedi: segnano tutti i giocatori di Messina, con Hines a fare da padrone dentro l’area e Moretti e Rodriguez a chiudere il discorso dall’arco, perché all’intervallo è 44-24 Olimpia e nella ripresa si attende solo il momento di andare sotto la doccia.