Olimpia, colpo grosso a Tel Aviv: Maccabi ko 86-85

In una situazione delicata, senza Datome e con la necessità di tornare a vincere in trasferta in Europa, l'Olimpia affronta a Tel Aviv un Maccabi che è dietro a lei in classifica di una partita. Dopo un primo quarto di equilibrio assoluto, nel secondo è Milano a dare la prima spallata e con un parziale di 14-1 nel finale con Punter, Shields e Delaney l'Olimpia va nello spogliatoio avanti 35-47. Nella ripresa la risposta del Maccabi non si fa attendere: il recupero è affidato al solito Wilbekin che innesca un controparziale di 11-2 e, nonostante le risposte di Delaney e Shields, è proprio il fuoriclasse del Maccabi a mettere i canestri prima del pareggio e poi del sorpasso vanificato a pochi secondi dalla sirena da un gioco da quattro punti di Punter che porta le squadre al supplementare sul 70 pari. A decidere una vittoria che vale doppio per l’Olimpia è Delaney che dopo una serie di controsorpassi mette nella retina avversaria il canestro dell’85-86 che dà a Milano il sapore delle zone alte della classifica considerando che ha ancora tre partite da recuperare e la prima vittoria a Tel Aaviv nell'era moderna dell'Eurolega.