Brescia, Vincenzo Esposito non è più l'allenatore

Vincenzo Esposito lascia la panchina di Brescia. La squadra lombarda è attualmente al terzultimo posto in classifica, appaiata con Roma con 9 sconfitte e 2 sole vittorie. "Nella giornata di oggi - ha spiegato la società in una nota - Germani Brescia e Vincenzo Esposito hanno deciso di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro. Nell'augurargli le migliori fortune per il prosieguo di una carriera ricca di soddisfazioni, Germani Brescia ringrazia coach Esposito per l'attaccamento alla società, la professionalità e la passione che ha profuso nell'espletamento della sua attività in tutto il periodo di permanenza a Brescia".