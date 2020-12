Terremoto, salvo baby giocatore di Trieste

Toni Tomusic, promettente giocatore dell'Under 18 della Pallacanestro Trieste, si è salvato dal terribile terremoto che ha colpito la Croazia e la sua città natale, Petrinja, uscendo illeso nonostante sia andata distrutta l'abitazione in cui viveva la famiglia. Il club si è subito mosso con una raccolta fondi destinata alla ricostruzione

C'è anche una buona notizia nella tragedia che ha colpito la Croazia e più in particolare Petrinja , dove una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 della scala Richter ha praticamente raso al suolo il centro storico della città nei pressi della capitale Zagabria, causando vittime, feriti e gravi danni alle strutture. Toni Tomusic , uno degli atleti di spicco delle giovanili della Pallacanestro Trieste , si è infatti salvato dal sisma . A comunicarlo è stato il club con una nota. La guardia classe 2003 si trovava a casa con la sua famiglia: tutti i membri sono rimasti illesi , anche se l'abitazione ha subìto ingenti danni ed è stata evacuata. Tomusic, uno dei punti di forza della formazione Under 18 Eccellenza e della Serie D di Trieste , è stato raggiunto telefonicamente dalla dirigenza biancorossa e ha rassicurato tutti sulle condizioni di salute sue e della famiglia.

Un canestro Toni: l'iniziativa di Trieste

Poche ore dopo la tragedia, Trieste si è resa protagonista di una raccolta fondi con l'associazione Onlus "Un canestro per te" per aiutare Tomusic e la sua famiglia nella riscostruzione della casa. "Petrinja: si chiama proprio così la città croata che è stata recentemente colpita da un terremoto che ha raso al suolo diversi palazzi e ucciso alcune persone - si legge su Instagram -. Una calamità che ha colpito da vicino anche Toni Tomusic, promettente cestista classe 2003 che gioca nelle giovanili della Pallacanestro Trieste: la sua casa è stata completamente rasa al suolo e, insieme al papà ed ai fratelli, è riuscito a trovare rifugio in un paese vicino a casa dei nonni.

Senza più un tetto “proprio” sulla testa e con il ristorante di famiglia che è andato anch’esso distrutto nel terremoto di Petrinja: questa la condizione attuale di Tomusic".