Si chiudono con un'altra sconfitta le qualificazioni agli Europei dell'Italia, che a Perm cede 87-78 alla Macedonia. Azzurri, già con il pass in tasca per Eurobasket, che terminano comunque in testa al girone. Inutili i 17 punti di Spissu, doppia cifra anche per Procida e Bortolani

