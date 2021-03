Italia nel girone B con Serbia, Grecia e Montenegro nella fase finale degli Europei femminili di basket. E' questo l'esito del sorteggio andato in scena al “Santiago Grisolia Auditorium in the City of Arts and Sciences” di Valencia. Le azzurre erano state inserite in seconda fascia in base alla performance ad EuroBasket Women 2019 e al piazzamento nelle qualificazioni ad EuroBasket 2021. La manifestazione si svolgerà tra il 17 ed il 27 giugno 2021 tra Strasburgo e Valencia, con la fase finale (semifinali e finali) che si disputerà nella città spagnola. EuroBasket sarà trasmesso in diretta da Sky Sport.