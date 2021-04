Virtus ko in Gara-2 con Kazan: mercoledì la bella

La Virtus cede 85-81 in Gara-2 di semifinale di Eurocup, interrompendo la striscia di 20 vittorie di fila nelle coppe: inutili i 33 punti di Belinelli. Decisiva Gara-3 a Bologna, in programma mercoledì, con il pass per la finale che potrebbe anche garantire un posto alla squadra di Djordjevic nella prossima Eurolega

E' arrivata a Kazan la prima sconfitta europea della Virtus Bologna, che cede 85-81 all'Unics in gara-2 di semifinale di Eurocup. I russi interrompono così l'impressionante striscia di 20 vittorie consecutive, rimandando il verdetto a Gara-3, in programma mercoledì alla Unipol Arena. Inutili i 33 punti di Marco Belinelli, al miglior match da quando è tornato in Italia. La squadra di Djordjevic, sprofondata a -18 nel terzo periodo, ha rimontato fino ad avere il tiro della vittoria a 11'' dalla fine, quando però Teodosic e il Beli hanno prodotto una palla persa. Vincendo mercoledì, la Virtus si assicurerebbe il pass per la finale di Eurocup ma non solo: in caso di sconfitta dello Zenit lunedì nel recupero contro il Panathinaikos, il Valencia fallirebbe l'aggancio ai playoff di Eurolega. In questo modo le Vu Nere, in virtù della finale di Eurocup, avrebbero la certezza di partecipare all'Eurolega 2021-2022.