Non nasconde l'amarezza (non a caso "purtroppo" è la prima parola della sua dichiarazione), ma Marco Belinelli - fresco campione con la sua Virtus Bologna dopo il convincente 4-0 rifilato all'Olimpia Milano - non sarà uno dei protagonisti azzurri del torneo preolimpico in programma in Serbia a partire dal 29 giugno: "Quest'estate non sarò in nazionale", fa sapere l'ex giocatore NBA, campione anche oltreceano con i San Antonio Spurs nel 2014. "La stagione è stato molto impegnativa, a livello fisico ho finito accusando diversi problemi, in particolare agli adduttori. Devo fermarmi per un periodo e riprendere con un lavoro mirato in estate per poi poter essere nuovamente al 100% a settembre".