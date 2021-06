L'Italia trova la prima vittoria negli Europei di basket femminile: a Valencia le azzurre hanno battuto 77-61 il Montenegro grazie ai 13 punti di Carangelo e agli 11 di Zandalasini. Le ragazze di Lino Lardo tornano in campo domenica alle 18 per la sfida alla Grecia: match in diretta su Sky Sport Arena

La cronaca del match

Difesa e una super Andrè da 6 punti regalano il +6 alle azzurre a metà del primo periodo, nonostante una Zandalasini in attesa della partita. Il Montenegro è soprattutto Gatling e Dubljevic, con le seconde linee italiane che fanno anche meglio delle titolari per il 25-17 con cui si chiude il 1° quarto. Lardo è costretto al time-out dopo che vede la sua squadra a secco per i primi 5' del secondo periodo (25-23): da quel momento l'Italia sblocca grazie all'inattesa coppia Bestagno-Attura (15 punti in due) e va negli spogliatoi sul +7 (34-27). Zandalasini non si sblocca nemmeno a inizio ripresa, ma ci pensano Cinili e Carangelo a consegnare il massimo vantaggio sul +13 a metà del terzo periodo (45-32 al 15'): quando anche Cecilia si mette in partita, per le avversarie diventa notte fonda (59-44 al 30'). Le azzurre scappano addirittura sul +25 con l'ennesima magia di Carangelo e la sostanza di Andrè, poi è garbage time: l'Italia chiude 77-61 e conquista il primo successo di questi Europei, tornando in corsa per un pass ai quarti.