L'Italia chiude con una vittoria il girone agli Europei di basket femminile: a Valencia le azzurre battono 77-67 la Grecia e conquistano il 2° posto alle spalle della Serbia. Le ragazze di Lino Lardo tornano in campo lunedì per lo spareggio che regala il pass per i quarti di finale: match in diretta su Sky Sport Collection

L' Italia chiude con una vittoria e al 2° posto il girone B all’ EuroBasket Women 2021 . Al Padellò Municipal Font de San Lluis di Valencia, le azzurre hanno battuto 77-67 la Grecia, con 13 punti di Penna e 11 punti con 6 assist di Zandalasini . L'Italia torna in campo lunedì, quando affronterà la terza classificata del gruppo A, che uscirà tra Spagna e Svezia : in palio un posto ai quarti di finale . Match in diretta su Sky Sport Collection .

La cronaca del match

Tanta differenza tecnica in campo, con le azzurre che in avanti si appoggiano su Zandalasini e Carangelo e che dietro dominano le greche, costrette a ben cinque palle perse in un primo quarto chiuso sul 21-13. La Grecia cerca di tenere botta nel secondo periodo, ma nel finale l'Italia dilaga e va negli spogliatoi con il massimo vantaggio del match (+17) sul 41-24. Nella ripresa l'inerzia cambia radicalmente: le azzurre si bloccano in attacco (appena 6 punti segnati), le rivali si avvicinano pericolosamente (47-43) a metà del terzo periodo. Coach Lardo chiama time-out, l'Italia risponde presente e con un parziale di 11-4 rimette un buon margine all'ultimo mini-riposo (58-47 al 30'). Stamolampru è in serata di grazia (23 punti) e la Grecia mette clamorosamente la freccia a metà dell'ultimo quarto (63-64 al 35'). Nel momento di massima difficoltà entra in scena Zandalasini, che si carica sulle spalle le compagne e chiude i conti 77-67: Italia seconda nel girone e ora testa allo spareggio per i quarti in programma lunedì.