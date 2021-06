Europei basket femminile, al via i quarti finale

Chiusa la fase a gironi, compresi gli spareggi, che hanno, purtroppo, visto l’Italia uscire di scena, tra Valencia, in Spagna, e Strasburgo, in Francia, prosegue il FIBA Women’s EuroBasket 2021.Otto squadre sul parquet e quattro match in programma per la fase a eliminazioni diretta, che parte con i quarti di finale, tutti su Sky Sport, tre in diretta e uno in differita, anche in streaming su NOW.

A Valencia si giocano Bielorussia-Svezia e Serbia-Spagna, a Strasburgo, invece, Francia-Bosnia e Belgio-Russia.