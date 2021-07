Italia in finale nel Preolimpico di Belgrado: pronostico rispettato e Repubblica Dominicana battuta nettamente 79-59. Decisivo un parziale di 19-0 all'inizio del terzo periodo e i 17 punti di Fontecchio. Domenica gli azzurri si giocano il pass per Tokyo contro la vincente di Serbia-Portorico: tutti i match in diretta su Sky Sport

L' Italia è in finale al Preolimpico di Belgrado : battuta in semifinale la Repubblica Dominicana con il punteggio di 79-59 . Alla “Aleksandar Nikolic” Arena, la differenza l'ha fatta un parziale di 19-0 all'inizio del secondo tempo , quando la squadra di coach Sacchetti ha tenuto a secco gli avversari per 7'. Per l'Italia 17 punti di Fontecchio e 14 di Tonut . Gli azzurri sfideranno nella finale di sabato la vincente della seconda semifinale tra la Serbia padrona di casa di Marjanovic, Teodosic, Bjelica e Micic e Portorico .

La cronaca del match

Ottimo avvio degli azzurri, che con intensità difensiva e buone percentuali, chiudono il 1° periodo avanti di otto lunghezze (22-14). La Repubblica Dominicana torna fino al -3, poi nel finale di secondo quarto sale in cattedra un super Tonut: canestri e assist per il nuovo allungo della Nazionale (42-30 all'intervallo lungo). L'Italia parte nella ripresa con un break terrificante di 19-0, concedendo il primo canestro ai dominicani dopo ben 7' di gioco: segnano tutti gli azzurri chiamati da coach Sacchetti, che si ritrova all'ultimo mini riposo avanti 66-38. L'ultimo periodo è accademia, che serve per far rifiatare i titolari in vista della partita più importante nella recente storia del nostro basket, con la sirena che recita 79-59 al termine di una prova finalmente convincente nell'arco dei 40'.