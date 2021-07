L'Italia a caccia del pass olimpico per i Giochi di Tokyo: a Belgrado gli azzurri sfidano i padroni di casa della Serbia, che schiera giocatori NBA come Marjanovic e Bjelica, ma anche l'MVP di Eurolega Micic e la stella della Virtus, Teodosic. Già qualificata la Slovenia di Doncic. Match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti