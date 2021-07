Lo aveva sottolineato in conferenza stampa il giorno dopo dopo aver visto i suoi Atlanta Hawks perdere in gara-6 la possibilità di accedere alle NBA Finals e coach Sacchetti non se l’è fatto ripetere due volte: Danilo Gallinari farà parte della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Tokyo. Un traguardo raggiunto al termine della meravigliosa partita vinta a Belgrado contro la Serbia da un’Italia andata ben oltre ogni aspettativa, costretta a fare a meno del contributo di un talento come il n°8 degli Hawks proprio a causa della concomitanza del torneo preolimpico con il calendario delle finali di Conference NBA. Ora che il cammino con Atlanta di Gallinari si è interrotto, è già tempo per lui di concentrarsi sulla Nazionale e di lavorare in queste due settimane per arrivare al meglio a un’Olimpiade che da tempo è il sogno del campione azzurro.